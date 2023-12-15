Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Русские, вперёд!» Шлеменко — после победы над Иличем

«Русские, вперёд!» Шлеменко — после победы над Иличем
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко одержал победу над сербом Александром Иличем техническим нокаутом в первом раунде на турнире RCC 17, который проходит в Екатеринбурге.

После победы над сербом Шлеменко крикнул: «Русские, вперёд!»

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.

Отметим, что противостояние Шлеменко и Илича стало главным боем вечера на турнире RCC 17, который в данную минуту проходит в Екатеринбурге.

Напомним, это второй поединок между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

Материалы по теме
Шлеменко победил Илича в первом раунде техническим нокаутом на турнире RCC 17
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android