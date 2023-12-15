Александр Шлеменко ответил на вопрос о поединке с Магомедом Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о возможном поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Если Исмаилов согласится на бой, то хоть завтра сделаем. Думаю, RCC будут заинтересованы в этом. Не согласится, я настаивать не буду. Я жду звонок от Камила Гаджиева, он обещал позвонить. Если всё срастётся, следующий бой будет на Fight Nights. Раскрывать больше ничего не буду.

Если Исмаилову понравится моё выступление, то он, наоборот, не будет заинтересован в поединке. Магомед — очень хитрый человек, он заинтересован драться тогда, когда на сто процентов уверен, что выиграет. Даже в нашем противостоянии. За месяц до боя у меня был сломан нос и я вышел всё равно. А Мага сделал операцию и после двух месяцев не вышел. Он более хитро поступает, а я привык так рисковать. Не думаю, что он захочет бой сейчас. Он подождёт пока, как ему кажется, я стану слабее, но я не стану», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.