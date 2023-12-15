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Шлеменко не видит смысла в проведении третьего боя с Иличем

Шлеменко не видит смысла в проведении третьего боя с Иличем
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сказал, что не видит смысла проводить третий бой с сербом Александром Иличем. Напомним, сегодня Шлеменко взял у Илича реванш, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде на турнире RCC 17, который проходил в Екатеринбурге.

«Смысл в трилогии? В том бою судья был аффилированным, его менеджер, понимаете. Где хоть раз он сказал: «Работай, а то остановлю». Вы все видели, я голову держал. То, что он меня добивал, это ни о чём. Вот я его добивал, видели, какой бланш оставил? Хоть сейчас давайте сделаем третий бой. Ещё раз заберу гонорар и уеду. Просто вопрос в другом, кто ему заплатит ещё? У меня просто ещё Мага на очереди, но он, наверное, вряд ли согласится», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

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