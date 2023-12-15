Николай Клименко отреагировал на спорное судейское решение в бою Гришин — Бакытжанулы

Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко прокомментировал спорное судейское решение в бою между россиянином Максимом Гришиным и представителем Казахстана Асылжаном Бакытжанулы на турнире RCC 17, который недавно завершился в Екатеринбурге.

«Асылжан — Гришин крутой был бой, спорное судейское решение мы увидели. По мне, Асылжан был получше. В крайнем случае я бы хотел увидеть ничью. Готовы рассмотреть возможный реванш. Нужно подумать по поводу актуальности боя Гришина с Штырковым», – сказал Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Отметим, что судьи отдали победу Гришину единогласным решением – 29-28, 29-29, 29-28. Теперь профессиональный рекорд Максима в смешанных единоборствах составляет 32-2-10. У Асылжана рекорд – 15 побед в 20 боях.