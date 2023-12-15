Шлеменко победил Илича в первом раунде техническим нокаутом на турнире RCC 17

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил серба Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде на турнире RCC 17, который проходит в Екатеринбурге.

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.

Отметим, что противостояние Шлеменко и Илича стало главным боем вечера на турнире RCC 17, проходившего в Екатеринбурге.

Напомним, это вторая встреча между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

Также в одном из боёв на турнире RCC 17 победу одержал российский боец Алексей Олейник.