Состоялась церемония взвешивания матчевой встречи Россия — США

В пятницу, 15 декабря, состоялась официальная процедура взвешивания участников матчевой встречи по боксу «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA. Россия против США», сообщает официальный сайт Федерации бокса России. Соревнования пройдут 16 декабря в московском «Международном центре бокса» в Лужниках.

Российскую команду в этом противостоянии представят экс-претендент на пояс WBA Алексей Егоров, бронзовый призёр чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков, чемпион России-2022 Павел Сосулин, финалист первенства Европы-2023 среди 19-22 лет Бешто Шавлаев и многократный призёр чемпионатов России и победитель Спартакиады-2022 Юрий Осипов.

Соревнования пройдут в рамках очередного турнира «Ночь чемпионов IBA», организованного промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России.

Матчевая встреча между командами России и США пройдёт в формате профессионального бокса, и поединки будут состоять из четырёх раундов по три минуты.

Полностью состав участников противостояния Россия — США с указанием результатов процедуры взвешивания выглядит следующим образом:

до 60 кг — Всеволод Шумков (Россия, 1-0, КО 1, 59,8 кг) – Абель Мендоза (США, 39-0, КО 30, 60 кг);

до 72 кг — Юрий Осипов (Россия, 4-0, КО 3, 71,5 кг) – Никита Абабий (США, 12-0, КО 6, 71,8 кг);

до 75 кг — Павел Сосулин (Россия, 8-0, КО 3, 74,35 кг) – Алексис Еспино (США, 9-1-1, КО 6, 73,9 кг);

до 80 кг — Бешто Шавлаев (Россия, 3-0, КО 1, 79,5 кг) – Кваме Риттер (США, 11-1, КО 9, 79,8 кг);

свыше 90,7 кг — Алексей Егоров (Россия, 12-1, КО 8, 95,6 кг) – Элвис Гарсия (США, 12-1, КО 9, 122,3 кг).

Изначально соперником Егорова должен был стать Джо Джонс (14-9, КО 10), но американец из-за проблем во время подготовки был вынужден сняться с этого поединка.

«Никак не отреагировал на смену соперника. Что мне нужно было сделать? Что тут от меня зависит? Для меня главное – провести бой. Из этого противостояния я ничего грандиозного для себя не строю. Это очередной поединок, очередная маленькая цель. Моя задача – завоевать пояс. Мой предстоящий соперник значительно крупнее, и это будет проблемой в начале поединка. А далее… Дай бог, добьюсь победы», — сказал Егоров.

Также 16 декабря пройдут два 10-раундовых поединка. Бывший обладатель пояса WBC Youth Константин Пономарёв (35-2, КО 14, 76,15 кг) возвращается на ринг после двухлетнего простоя и оспорит пояс чемпиона России во втором среднем весе с Орханом Гаджиевым (14-2-2, КО 11, 76,2 кг). Откроется международный вечер бокса в Москве противостоянием Мухаммада Шехова (13-0-1, КО 4, 55,4 кг) из Узбекистана и Леонардо Карилльо (17-0-1, КО 8, 55,4 кг) из Колумбии.

Матчевую встречу Россия — США в прямом эфире покажет Первый канал, начало трансляции – 23:45 мск.