Cпивак высказался о поражении Павловича в бою с Аспиналлом

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак прокомментировал поражение россиянина Сергея Павловича в бою с Томом Аспиналлом за временный пояс UFC в тяжёлом весе.

«Аспиналл действительно очень сильный соперник, я с ним дрался. Очень взрывной, быстрый, это не такой боец, как другие. К нему нужен особый подход, думаю. Не могу говорить за Павловича, потому что не знаю, что у него в голове происходит, но надеюсь, что вернётся поскорее», — заявил Спивак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Бой Павловича и Аспиналла проходил в ночь с 11 на 12 ноября мск на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Спортсмены сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой британца нокаутом в первом раунде.