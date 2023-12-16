Эдвардс жёстко ответил Ковингтону, который оскорбил его покойного отца

Британский боец смешанных единоборств Леон Эдвардс сказал, что американец Колби Ковингтон поплатится за слова о покойном отце чемпиона UFC в полусреднем весе.

«Завтра этот человек будет всё равно что мёртв. Хочу убедиться, что он ответит за свои слова, сказанные о моём отце… Завтра мы всё с ним уладим», – сказал Эдвардс на пресс-конференции перед боем с Ковингтоном.

Напомним, Ковингтон ранее заявил, что затащит соперника на седьмой круг ада и они там смогут передать привет папаше Эдвардса. Именно этим высказыванием американский боец задел Эдвардса.

Отметим, что бой между Эдвардсом и Ковингтоном пройдёт в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 296. Данный поединок возглавляет кард турнира в американском промоушене.