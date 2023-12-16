Корешков назвал двух лучших российских бойцов MMA в 2023 году

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), россиянин Андрей Корешков назвал двух лучших по его мнению российских бойцов смешанного стиля в уходящем году.

«У Александра Шлеменко было три победы. Вот кто на первом месте. Кроме боя с Ясубея Эномото, два других он выиграл досрочно.

Если брать бойцов, выступающих за рубежом, то Роман Копылов – молодец. Три боя и три нокаута, причём как минимум один бой он точно взял на коротком уведомлении. Он точно прорыв года, хорошо прорвался в UFC. Ещё и яркие бои показал. Сильный спортсмен. Раньше ему что-то мешало раскрываться, а сейчас он раскрылся в полной красе. Будем надеяться, что и дальше будет раскрываться», — приводит слова Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и сейчас идёт на серии из четырёх досрочных побед подряд.