Висенте Луке: бой Эдвардса и Ковингтона не будет близким

Бразильский боец полусреднего веса (до 77 кг) Висенте Луке высказался о предстоящем поединке за титул между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном.

«Я считаю, что Леон победит. Он очень разносторонний боец, очень жёсткий. Как по мне, он победил одного из величайших полусредневесов в лице Камару Усмана и сделал это дважды. Вот почему я считаю, что он победит. Не думаю, что это будет близко.

Я не согласен с тем, что Колби дерётся за титул, но таково решение. Меня просто радует, что дивизион движется. Бой за титул должен был уже состояться», — сказал Люке в подкасте Trocação Franca.

Напомним, бой Эдвардс – Ковингтон возглавит номерной турнир UFC 296, который состоится в ночь с 16 на 17 декабря в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.