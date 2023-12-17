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Опубликованы судейские записки боя Эдвардс — Ковингтон

Опубликованы судейские записки боя Эдвардс — Ковингтон
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Сегодня, 17 декабря, прошёл турнир UFC 296. В главном поединке вечера сошлись обладатель титула в полусредней весовой категории (до 77 кг) англичанин Леон Эдвардс и американец Колби Ковингтон, в котором представителю Европы удалось одержать победу согласно единогласному судейскому решению (49-46, 49-46, 49-46).

Исходя из судейских записок, которые были опубликованы UFC, все три арбитра сошлись во мнении отдать четыре первых раунда Эдвардсу со счётом 10-9, а в последнем раунде судьи единогласно зафиксировали преимущество Ковингтона и отдали ему минимальное преимущество 9-10.

Фото: Официальный сайт UFC

Эдвардсу удалось во второй раз подряд защитить чемпионский титул. Ранее, в марте 2023 года Эдвардс одолел бывшего обладателя титула Камару Усмана.

UFC 2023. UFC 296, Лас-Вегас, США
Леон Эдвардс (W) - Колби Ковингтон
17 декабря 2023, воскресенье. 08:00 МСК
Леон Эдвардс
Окончено
UD
Колби Ковингтон
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