Стали известны подробности о погибшем боксёре-подростке на турнире в Первоуральске

Один из зрителей юниорских соревнований в Первоуральске, прошедших в местном Центре развития детей и молодёжи (ЦРДМ), прокомментировал гибель 14-летнего участника турнира Тимофея.

Напомним, спортсмену стало плохо из-за пропущенного удара, после чего поединок был остановлен. Мальчику оказали первую медицинскую помощь, он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

«Скажу сразу, о скорой я не знаю. Я ушёл в раздевалку после пяти минут происходящего. Парень 2009 года рождения. Весовая — до 70 кг. Вёл абсолютно здоровый образ жизни, не пил даже энергетики и газировки. Не позволял себе нецензурной брани. Очень отзывчивый и добрый парень. У него больше 20 боёв по любителям, выиграл областной турнир. Касаемо проблем со здоровьем — ничего такого не замечал, не знаю. Справки все есть, иначе бы его не допустили на область. Тимофей был очень хорошим человеком. Один из самых добрых людей, которых я знаю», — сообщил «Чемпионату» один из свидетелей.