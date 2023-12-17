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«Это цирк». Отец Фьюри раскритиковал подготовку сына к бою с Нганну

«Это цирк». Отец Фьюри раскритиковал подготовку сына к бою с Нганну
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Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, раскритиковал подготовку сына к поединку с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну. Бой состоялся в конце октября в Саудовской Аравии.

«Я никогда не говорил, что мой сын на спаде, потому что это не так. Всё дело в людях вокруг него. Его тренировки идут на спад, а его тренировочный лагерь — это ещё больший упадок. Это не подготовка, а цирк.

Я наблюдал за ним в зале в Саудовской Аравии, видел, как он провёл три или четыре раунда с парой ребят. И уже тогда понял, что вечер получится тяжёлым. Я подумал: «Что ты творишь?» Я был встревожен, встревожен и сейчас», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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