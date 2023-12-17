Следственный комитет проводит проверку по факту смерти подростка на турнире по боксу

Следственный отдел по городу Первоуральску начал проверку известия о смерти подростка на боксёрских соревнованиях.

Напомним, сегодня, 17 декабря, стало известно о смерти 14-летнего участника турнира в местном Центре развития детей и молодёжи (ЦРДМ).

Напомним, спортсмену стало плохо из-за пропущенного удара, после чего поединок был остановлен. Мальчику оказали первую медицинскую помощь, он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

«В ходе процессуальной проверки следователем СКР проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, изучается документация о проверке допуска спортсменов до соревнований. В ходе проверки выясняются причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — говорится в сообщении СУ СК России по Свердловской области.