Стал известен результат схватки между Магомедом Исмаиловым и Романом Копыловым

Популярный российский боец ММА Магомед Исмаилов провёл схватку по бразильскому джиу-джитсу со своим соотечественником Романом Копыловым, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Их противостояние состоялось сегодня, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на турнире ACBJJ 15. Схватка продлилась всю дистанцию. По её итогам решением большинства судей победа досталась Исмаилову.

Напомним, профессиональный рекорд Исмаилова в смешанных единоборствах составляет 18-1-3. В своём последнем поединке, который был проведён в декабре 2022 года, Магомед единогласным решением судей победил Александра Шлеменко.

На счету Копылова 12 побед и три поражения в MMA. В сентябре 2023 года Роман во втором раунде нокаутировал Джоша Фремда.