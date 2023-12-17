Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен результат схватки между Магомедом Исмаиловым и Романом Копыловым

Стал известен результат схватки между Магомедом Исмаиловым и Романом Копыловым
Комментарии

Популярный российский боец ММА Магомед Исмаилов провёл схватку по бразильскому джиу-джитсу со своим соотечественником Романом Копыловым, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Их противостояние состоялось сегодня, 17 декабря, в Санкт-Петербурге на турнире ACBJJ 15. Схватка продлилась всю дистанцию. По её итогам решением большинства судей победа досталась Исмаилову.

Напомним, профессиональный рекорд Исмаилова в смешанных единоборствах составляет 18-1-3. В своём последнем поединке, который был проведён в декабре 2022 года, Магомед единогласным решением судей победил Александра Шлеменко.

На счету Копылова 12 побед и три поражения в MMA. В сентябре 2023 года Роман во втором раунде нокаутировал Джоша Фремда.

Материалы по теме
Штырков: у меня с Исмаиловым больше шансов в борьбе, чем у Копылова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android