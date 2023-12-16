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Штырков: у меня с Исмаиловым больше шансов в борьбе, чем у Копылова

Штырков: у меня с Исмаиловым больше шансов в борьбе, чем у Копылова
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Звезда полутяжёлого веса России из команды «Архангел Михаил» Иван Штырков скептично оценил предстоящую схватку по BJJ от двух ММА-шников Романа Копылова и Магомеда Исмаилова, которая пройдёт 17 декабря в Санкт-Петербурге.

«Мне кажется, что Маге борьба поудобнее, чем Копылову. Исмаилов сам по себе борец, мне кажется, что Маге будет комфортнее, сподручнее.

Мага — это ММАшник с базой борца. Я не помню, когда Магомед выступал по борьбе. Нельзя Исмаилова назвать уровневым борцом, действующий МСМК заборет Магомеда. Копылов имеет борьбу для того, чтобы у него была возможность защищаться в схватках от ММА.

У Маги больше мастерства в борьбе, фишки всякие, наша встреча была бы более силовой. Кто бы победил? Не знаю. Но у меня было бы больше шансов, чем у Копылова», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

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