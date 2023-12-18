В Федерации бокса Свердловской области отреагировали на гибель подростка на турнире

Пресс-секретарь Федерации бокса Свердловской области Александр Сорокин прокомментировал трагический инцидент на соревнованиях по боксу в Первоуральске, где скончался 14-летний юноша. Соревнования проходили в Первоуральске в местном Центре развития детей и молодёжи (ЦРДМ).

Напомним, подростку стало плохо из-за пропущенного удара, после чего бой остановили. Мальчику оказали первую медицинскую помощь, он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

«Турнир городской, он не в рамках календарных турниров, которые проводит Свердловская областная федерация бокса. Руководство федерации выехало в Первоуральск, чтобы разобраться в ситуации. В рабочие дни, скорее всего, будет больше информации», — сказал пресс-секретарь в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.