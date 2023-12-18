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Администрация Первоуральска сделала заявление по поводу смерти боксёра-подростка

Администрация Первоуральска сделала заявление по поводу смерти боксёра-подростка
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Пресс-служба администрации ГО Первоуральск дала комментарий по поводу трагического инцидента, случившегося на турнире по боксу в Первоуральске. Напомним, на соревнованиях скончался 14-летний юноша. Турнир проходил в Первоуральске в местном Центре развития детей и молодёжи (ЦРДМ). Подросток пропустил тяжёлый удар.

«17 декабря во время соревнований погиб обучающийся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Бокс УТГ» при ПМАУ ДО ЦРДМ. Мальчику было 14 лет. Для участия в состязаниях у спортсмена имелись все необходимые медицинские справки и допуск. В третьем раунде в ходе обмена ударами мальчику было нанесено несколько точных ударов, после которых он потерял сознание. Бой был незамедлительно остановлен судьёй. На соревнованиях присутствовала медицинская сестра, которая приступила к оказанию первой медицинской помощи. Была вызвана скорая помощь.

Бригада была на месте через семь минут, медики незамедлительно транспортировали мальчика в хирургическое отделение городской больницы №1. Выражаем глубокие соболезнования близким и родным.

Со стороны ПМАУ ДО ЦРДМ, Федерации бокса и Администрации города семье мальчика будет оказано всё необходимое сопровождение», — сообщили в пресс-службе корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

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