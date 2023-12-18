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СК России возбудил уголовное дело после гибели подростка на турнире по боксу

СК России возбудил уголовное дело после гибели подростка на турнире по боксу
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После гибели подростка на соревнованиях по боксу в Первоуральске возбуждено уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК Российской Федерации.

«Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Первоуральск СУСК России возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, скончавшемуся юноше было 14 лет. Турнир проходил в Центре развития детей и молодёжи (ЦРДМ) Первоуральска. Начинающему боксёру стало плохо из-за пропущенного удара. Мальчику оказали первую помощь, он был госпитализирован, но медикам спасти его не удалось.

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