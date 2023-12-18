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Появилось видео удара, после которого 14-летний юноша скончался на турнире по боксу

Появилось видео удара, после которого 14-летний юноша скончался на турнире по боксу
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Появилась видеозапись с турнира по боксу, который проходил в Первоуральске. Участие в соревнованиях принимал 14-летний юноша. После серии пропущенных ударов молодому боксёру стало плохо, после чего поединок остановили. На кадрах демонстрируется момент со злополучным ударом. Видео у себя в соцсетях поделился президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв.

Видео удара, после которого 14-летний юноша скончался на турнире по боксу:

Напомним, ранее сообщалось, что подростку на месте оказали первую медицинскую помощь, он был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось. Ранее стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело после случившегося.

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