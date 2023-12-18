Кремлёв — о гибели 14-летнего боксёра: турнир не был согласован, всех виновников накажут

Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв прокомментировал гибель 14-летнего подростка на турнире по боксу. Соревнования проходили в Первоуральске. Юноша пропустил серию тяжёлых ударов, после чего не смог продолжить выступление. Поединок был сразу же остановлен, однако спасти молодого спортсмена врачи не смогли. По словам Кремлёва, турнир не был санкционирован, а ситуацию он взял на личный контроль.

«В нашей боксёрской семье большая трагедия. 14-летний ребёнок умер в машине скорой помощи на не санкционируемом турнире (осуществляемый без разрешения, не имея аккредитации) в Свердловской области. Мы окажем всестороннюю помощь и поддержку семье мальчика, а также все причастные понесут свою ответственность!

Данную ситуацию мы берём на личный контроль и будем взаимодействовать с правооохранительными органами, чтобы детально разобраться в ситуации. Этот турнир не был согласован с областной федерацией бокса. В связи с этим напоминаю и настаиваю на том, чтобы спортсмены не участвовали в таких мероприятиях, устраиваемых левыми организациями с целью личной выгоды, которые не соответствуют и не имеют государственной аккредитации на проведение подобных мероприятий!

Уверяю, что все виновные будут найдены и понесут ответственность! Семье мальчика мы окажем необходимую поддержку и помощь. Это наше общее горе!» — написал Кремлёв на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что после гибели подростка было открыто уголовное дело.