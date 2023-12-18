Чемпион IBF в первом тяжёлом весе Опетайя готовится освободить титул

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джай Опетайя (23-0, 18 KO) готовится освободить чемпионский титул, сообщает инсайдер Бен Дэймон.

Причиной же послужило постановление IBF, ранее запретившее Опетайе проводить добровольную защиту против британского проспекта Эллиса Зорро (17-0, 7 KO), которая состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

Джаю Опетайе 28 лет. Австралиец дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году и в июле 2022-го сразился за мировой титул, одолев в близком бою лидера дивизиона и победителя второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), латвийца Майриса Бриедиса.

В сентябре Опетайя провёл первую защиту, досрочно остановив в четвёртом раунде британца Джордана Томпсона.