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Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему считает Валлина фаворитом в бою с Джошуа

Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему считает Валлина фаворитом в бою с Джошуа
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Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, дал комментарий по поводу предстоящего поединка между британцем Энтони Джошуа и представителем Швеции Отто Валлином. Их бой состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). По мнению отца Фьюри, фаворитом противостояния будет шведский боксёр.

«Джошуа будет очень тяжело. Ему сейчас что-то мешает, словно грызёт изнутри. Я склоняюсь к тому, чтобы выбрать Валлина. Думаю, эта победа нужна ему больше.

Мне кажется, Энтони расстроен из-за того, что вместе с ним не будет его нового тренера [Деррика Джеймса]. Никакого неуважения к Бену [Дэвисону]. Хороший парень. Совсем молодой. Но Бен — это не Джоуи Гамаш. Именно поэтому я ставлю на Валлина», – сказал Джон на канале Boxing Social в YouTube.

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