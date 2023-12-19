Приехавшей спасать 14-летнего боксёра скорой не открыли шлагбаум, чуть позже он погиб

Представлена видеозапись подъезда кареты скорой помощи к месту проведения турнира по боксу в Первоуральске, на котором скончался 14-летний юноша. Запись появилась в телеграм-канале Shot.

Приехавшей спасать 14-летнего боксёра скорой не открыли шлагбаум, чуть позже он погиб:

На кадрах видно, что проезд автомобилю был преграждён шлагбаумом. Когда машина остановилась, никто его так и не поднял. В итоге один из взрослых поднял шлагбаум самостоятельно, а фельдшер поспешил к пострадавшему пешком, не дожидаясь проезда.

Напомним, подросток умер после серии пропущенных ударов. Начинающему боксёру сразу стало плохо. Поединок остановили. Юноше была оказана медицинская помощь, но спасти его, к сожалению, врачам не удалось.