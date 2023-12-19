Александр Илич поддел Шлеменко и рефери, остановившего их бой в первом раунде

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич поддел своего недавнего соперника, россиянина Александра Шлеменко. Их поединок проходил на турнире RCC 17 в Екатеринбурге и завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Рефери Вячеслав Киселёв остановил бой после добивания Шлеменко упавшего Илича.

У себя в социальных сетях Илич показал фото Шлеменко и Киселёва, добавив к снимку изображения сердца.

Резников раскритиковал Шлеменко за конфликт с соседом:

Фото: Из соцсетей Александра Илича

Напомним, этот поединок был реваншем. Первая встреча между Шлеменко и Иличем завершилась победой серба, который отправил россиянина в нокаут в самом начале первого раунда.

Ранее Киселёв объяснил, почему остановил противостояние в первом раунде.