Названы нарушения, допущенные организаторами турнира, где скончался 14-летний боксёр

Стали известны нарушения, которые могли быть допущены организаторами боксёрского турнира в Первоуральске. Напомним, на соревнованиях скончался 14-летний подросток. Как информирует телеграм-канал SHOT, на поединках находился только один дежурный врач, в то время как приказ Минспорта Российской Федерации обязывает дежурство на соревнованиях автомобиля скорой помощи.

По сведениям источника, находившийся на турнире медик делал потерявшему юноше искусственное дыхание, массаж сердца, а также давал нюхать нашатырь. Однако эффекта это не приносило.

Кроме того, сообщается, что дорога к зданию, в котором проходило спортивное мероприятие, не была должным образом очищена от снега, что могло мешать проезду скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет колонии.

Видео удара, после которого 14-летний юноша скончался: