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Уайлдер назвал единственную причину, из-за которой его бой с Джошуа может не состояться

Уайлдер назвал единственную причину, из-за которой его бой с Джошуа может не состояться
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что в 2024 году получит возможность провести поединок с британцем Энтони Джошуа.

«Я готов, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы. Мне нравится то, что я сейчас слышу. У них есть время, у них есть даты, у них есть место проведения, и они определили, сколько будут платить. Это здорово. В настоящий момент я не вижу ничего, что могло бы помешать тому, чтобы бой между мной и Эй Джеем состоялся.

Единственное, что потенциально может сорвать его, — это проигрыш одного из нас 23 декабря. Это единственное, что может помешать организации боя», — приводит слова Уайлдера DAZN со ссылкой на Instant Casino.

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