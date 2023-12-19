Уайлдер назвал единственную причину, из-за которой его бой с Джошуа может не состояться

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер выразил уверенность, что в 2024 году получит возможность провести поединок с британцем Энтони Джошуа.

«Я готов, хочу и могу сделать всё, что запланировали саудовцы. Мне нравится то, что я сейчас слышу. У них есть время, у них есть даты, у них есть место проведения, и они определили, сколько будут платить. Это здорово. В настоящий момент я не вижу ничего, что могло бы помешать тому, чтобы бой между мной и Эй Джеем состоялся.

Единственное, что потенциально может сорвать его, — это проигрыш одного из нас 23 декабря. Это единственное, что может помешать организации боя», — приводит слова Уайлдера DAZN со ссылкой на Instant Casino.