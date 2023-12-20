Бетербиев: если бы Бивол захотел, давно бы уже провёл поединок со мной

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), непобеждённый российский боксёр Артур Бетербиев заявил, что поединок с соотечественником и чемпионом WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом не состоялся до сих пор по вине последнего. Отметим, что Бивол также является непобеждённым боксёром.

«Бой Бетербиев-Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой против Каллума Смита. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок против меня», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Бетербиева 19 побед в 19 боях. В активе Бивола 21 победа в 21 поединке.

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