Тагир Уланбеков ответил на обвинения в использовании допинга перед боем с Дёрденом

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков отреагировал на обвинения в употреблении допинга, после того как появился на церемонии взвешивания перед поединком с американцем Коди Дёрденом в рамках турнира UFC 296 с пластырем на руке.

«Что у меня было на руке во время взвешивания перед боем. Пластырь. У меня накануне брали кровь, я сдавал анализы, чтобы узнать, как дела. Я просто хотел проверить, какие у меня анализы.

Обычный тест на допинг? Нет, для себя пошёл в клинику и сдал кровь, чтобы узнать самочувствие и состояние своего тела перед боем.

Как отношусь к фанатам, которые из этого раздувают новости? Они на то и фанаты. Сидят перед монитором и печатают комментарии», – рассказал Уланбеков в интервью YouTube-каналу MMAJunkie.

Напомним, на турнире UFC 296 Уланбеков победил Коди Дёрдена, поединок продлился два раунда и завершился победой Тагира удушающим приёмом.