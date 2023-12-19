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Рахмонов, Уланбеков и Крылов улучшили положение в обновлённом рейтинге UFC

Рахмонов, Уланбеков и Крылов улучшили положение в обновлённом рейтинге UFC
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Американский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов. Изменения произошли в нескольких дивизионах.

Отметим, что представитель Казахстана Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе, поднялся сразу на две позиции и теперь занимает третье место. Американец Колби Ковингтон, напротив, потерял два места и теперь располагается на пятой строчке.

Боец полутяжёлой весовой категории Никита Крылов поднялся на одно место и теперь шестой. С этой позиции он потеснил бразильца Джонни Уокера (он сейчас седьмой).

Представитель наилегчайшего веса Тагир Уланбеков также улучшил положение, поднявшись на одну позицию, – в настоящий момент Тагир 11-й.

Кроме того, отметим, что Шон Стрикленд поднялся на седьмую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P). С этого места он потеснил Шона О’Мэлли (тот теперь восьмой).

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