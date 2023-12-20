Кремлёв отреагировал на поручение Путина по поводу спортивных парадов на Красной площади

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв дал комментарий по поводу поручения президента Российской Федерации Владимира Путина к правительству страны к 1 марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. По словам Кремлёва, в настоящий момент проходит прорабатывание системы взаимодействия по этому вопросу. Отметим, что инициатива о проведении парадов исходила от Кремлёва.

«На данный момент мы плотно прорабатываем систему взаимодействия по данному вопросу, готовим списки участников, взаимодействуем со всеми официальными федерациями. Данное поручение будет исполнено в срок.

Сама идея пришла к нам на основе советских парадов, которые показывали всему миру единство, сплочённость и нерушимую спортивную веру в то, что спорт объединяет все поколения и каждого человека, который с ним связан», — написал Кремлёв на своей странице в социальных сетях.

Кремлёв также выразил уверенность, что зрители, которые посмотрят парад, получат незабываемые эмоции и станут ещё лучше понимать свои спортивные пристрастия.