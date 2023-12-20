Непобеждённый американец вытеснил Ломаченко из рейтинга P4P от The Ring

Авторитетное издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.
Лидером по-прежнему остаётся непобеждённый чемпион в трёх дивизионах и двукратный абсолютный чемпион американец Теренс Кроуфорд.
Американец Девин Хейни, в декабре отобравший у соотечественника Реджиса Прогрейса титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), поднялся на шестое место.
Американец Джесси Родригес, в декабре объединивший титулы IBF и WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), вытеснил из топ-10 звёздного украинца Василия Ломаченко.
The Ring. Рейтинг Pound-for-pound:
1. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO), США;
2. Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), Япония;
3. Александр Усик (21-0, 14 KO), Украина;
4. Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO), США;
5. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), Россия;
6. Девин Хейни (31-0, 15 KO), США;
7. Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO), США;
8. Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO), США;
9. Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), США;
10. Джесси Родригес (19-0, 12), США.