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Непобеждённый американец вытеснил Ломаченко из рейтинга P4P от The Ring

Авторитетное издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидером по-прежнему остаётся непобеждённый чемпион в трёх дивизионах и двукратный абсолютный чемпион американец Теренс Кроуфорд.

Американец Девин Хейни, в декабре отобравший у соотечественника Реджиса Прогрейса титул WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), поднялся на шестое место.

Американец Джесси Родригес, в декабре объединивший титулы IBF и WBO в наилегчайшем весе (до 50,8 кг), вытеснил из топ-10 звёздного украинца Василия Ломаченко.

The Ring. Рейтинг Pound-for-pound:

1. Теренс Кроуфорд (40-0, 31 KO), США;

2. Наоя Иноуэ (25-0, 22 KO), Япония;

3. Александр Усик (21-0, 14 KO), Украина;

4. Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO), США;

5. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO), Россия;

6. Девин Хейни (31-0, 15 KO), США;

7. Эррол Спенс-младший (28-1, 22 KO), США;

8. Джервонта Дэвис (29-0, 27 KO), США;

9. Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), США;

10. Джесси Родригес (19-0, 12), США.