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Энтони Джошуа показал актуальную форму перед боем с Валлином

Энтони Джошуа показал актуальную форму перед боем с Валлином
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) завершил подготовку к поединку со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Отто Валлину 32 года. В сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере потерпел от британца Тайсона Фьюри.

Энтони Джошуа 34 года. В своём последнем бою, состоявшемся в августе, британец нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса, одержав вторую победу после поражения от действующего обладателя титулов WBA, IBF и WBO украинца Александра Усика в 2022 году.

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