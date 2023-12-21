Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Леон Эдвардс отметил победу над Ковингтоном вместе с Волкановски

Фото: Леон Эдвардс отметил победу над Ковингтоном вместе с Волкановски
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс опубликовал фотографии с вечеринки, посвящённой его победе над американцем Колби Ковингтоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, бой продлился всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился победой Эдвардса единогласным решением.

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Леону Эдвардсу 32 года. Британец дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2014-го впервые выступил в UFC.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением. Всего на счету британца в престижнейшей организации мира 16 боёв (14 побед и два поражения).

Материалы по теме
Эдвардс заявил, что Мухаммад не заслуживает боя за титул, Белал ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android