Фото: Леон Эдвардс отметил победу над Ковингтоном вместе с Волкановски

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс опубликовал фотографии с вечеринки, посвящённой его победе над американцем Колби Ковингтоном, поединок с которым состоялся на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, бой продлился всю отведённую дистанцию, пять раундов, и завершился победой Эдвардса единогласным решением.

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Фото: из личного архива Леона Эдвардса

Леону Эдвардсу 32 года. Британец дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2014-го впервые выступил в UFC.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением. Всего на счету британца в престижнейшей организации мира 16 боёв (14 побед и два поражения).