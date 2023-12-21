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Менеджер Махачева назвал ожидаемую дату следующего боя и возможных соперников

Менеджер Махачева назвал ожидаемую дату следующего боя и возможных соперников
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Менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал о дате следующего поединка и возможных соперниках российского бойца.

«Нацеливаемся на 9 марта. Но пока ждём, сможет ли UFC договориться с кем-то из соперников. Если не получится, тогда будут другие сроки.

Похоже, на Эдвардса у UFC другие планы. Но, если он успеет восстановиться и они его выставят, мы готовы. Но если не он, то Оливейра или Гэтжи. Мне было бы интереснее, чтобы прошёл бой против Гэтжи», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Свой последний поединок российский боец провёл 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Тогда он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски.

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