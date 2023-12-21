Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт: в скором времени я сообщу кое-что интересное о турнире UFC 300

Дана Уайт: в скором времени я сообщу кое-что интересное о турнире UFC 300
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пообещал сделать анонс турнира UFC 300.

«В скором времени ждите от меня анонс о турнире UFC 300. Это будет не анонс всего турнира, но я сообщу кое-что крайне интересное. Так что будьте готовы», — написал Уайт.

На днях бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт заявил о намерении провести бой на UFC 300 с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Также чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) Вэйли Чжан и обладательница титула наилегчайшего дивизиона Алекса Грассо могут провести поединок на юбилейном турнире UFC 300. Обе спортсменки выразили желание, чтобы этот бой состоялся.

Материалы по теме
Гарбрандт назвал соперника, с которым хотел бы сразиться на UFC 300
Грассо и Чжан намерены провести бой на UFC 300
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android