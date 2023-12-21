Дана Уайт: в скором времени я сообщу кое-что интересное о турнире UFC 300

Президент UFC Дана Уайт опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пообещал сделать анонс турнира UFC 300.

«В скором времени ждите от меня анонс о турнире UFC 300. Это будет не анонс всего турнира, но я сообщу кое-что крайне интересное. Так что будьте готовы», — написал Уайт.

На днях бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт заявил о намерении провести бой на UFC 300 с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

Также чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) Вэйли Чжан и обладательница титула наилегчайшего дивизиона Алекса Грассо могут провести поединок на юбилейном турнире UFC 300. Обе спортсменки выразили желание, чтобы этот бой состоялся.