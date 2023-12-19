Гарбрандт назвал соперника, с которым хотел бы сразиться на UFC300

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт заявил о намерении провести бой с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории бразильцем Дейвисоном Фигейреду на UFC300.

«Я бы очень хотел сразиться с Дейвисоном Фигейреду. Я думаю, это был бы великий бой — между двумя бывшими чемпионами. Он сейчас в легчайшем дивизионе… Я хочу этот бой. Я разговаривал с Шоном (Шелби, матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата») об этом. Он абсолютно за. На UFC300», — приводит слова Гарбрандта MMAJunkie.

В своём последнем бою на UFC296 Гарбрандт нокаутировал своего соотечественника Брайана Келлехера. Поединок завершился уже на четвёртой минуте первого раунда, когда Коди отправил соперника на настил лицом вниз после двух ударов справа.