Грассо и Чжан намерены провести бой на UFC 300

Чемпионка UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) Вэйли Чжан и обладательница титула наилегчайшего дивизиона Алекса Грассо могут провести поединок на юбилейном турнире UFC 300. Обе спортсменки выразили желание, что этот бой состоится.

«Привет, чемпионка. Мне кажется, фанаты хотят увидеть наш бой на UFC 300», — написал Вэйли на своей странице в социальных сетях.

Вскоре после этого представительница Мексики дала ответ.

«Я так тобой восхищаюсь! С удовольствием защитила бы титул в бою с тобой. Сможешь сделать вес?» — спросила Грассо на своей странице в соцсетях.

«Давай! С весом проблем не будет! Дана, поспособствуй организации этого боя», — написал Чжан.

Напомним, победа Грассо в бою с Валентиной Шевченко на UFC 285 признана апсетом года по версии World MMA Awards.