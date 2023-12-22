Отец погибшего в Первоуральске 14-летнего боксёра выступил с заявлением

Отец 14-летнего подростка Тимофея, скончавшегося во время соревнований в Первоуральске, заявил, что трагедия является следствием несчастного случая. По словам мужчины, у него нет претензий к организаторам турнира.

«Хочу сказать родителям детей, которые занимаются [спортом]: не надо запрещать детям заниматься тем, что они любят. Ни к кому нет претензий, это просто несчастный случай. Он занимался, он знал [о рисках]. Спорт такой. Что теперь делать? Так получилось», — приводит слова погибшего юноши «Екатеринбург Онлайн».

Напомним, трагедия случилась 17 декабря. Тимофей во время поединка пропустил серию ударов, после чего почувствовал себя плохо. Бой был остановлен, но спасти начинающего боксёра врачи не смогли.

Недавно сообщалось, что следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Виновным грозит до двух лет колонии.

Приехавшей спасать 14-летнего юношу скорой не открыли шлагбаум: