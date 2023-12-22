Яир Родригес и Брайан Ортега узнали дату реванша

Полулегковесы UFC Брайан Ортега (США) и Яир Родригес (Мексика) проведут поединок 24 февраля. Спортсмены сразятся на турнире UFC в Мексике. Об этом у себя в социальных сетях рассказал глава лиги Дана Уайт.

Противостояние Ортеги и Родригеса будет соглавным боем спортивного шоу. Поединок пройдёт в рамках пяти раундов.

Предстоящий бой между американцем и мексиканцем станет реваншем. Соперники уже встречались в прошлом году. В том поединке Ортега получил травму плеча в первом раунде и не смог продолжать бой. Победа техническим нокаутом была тогда присуждена Родригесу.

Ранее Дана Уайт сделал ещё несколько анонсов. В частности, президент промоушена назвал первые три боя на юбилейном турнире UFC 300, который состоится в апреле следующего года.