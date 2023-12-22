Подростку, от ударов которого скончался 14-летний боксёр, могло стать плохо на похоронах

В Первоуральске состоялись похороны 14-летнего подростка Тимофея, скончавшегося во время боксёрского поединка. Юноша умер после серии пропущенных ударов. Сразу после этого ему стало плохо. Бой был остановлен. Медики пытались спасти начинающего боксёра, но сделать ничего уже не смогли.

Как информирует URA.RU, проводить подростка в последний путь собралось более 200 человек, в том числе противник по злополучному поединку. Сообщается, что Тимофей его знал. Оба парня учились в одной школе, но тренировались в разных секциях.

В какой-то момент один из ребят на похоронах почувствовал себя плохо. Врачам пришлось оказать ему помощь. По словам некоторых свидетелей, помощь потребовалась именно оппоненту Тимофея.

Приехавшей спасать 14-летнего юношу скорой не открыли шлагбаум: