Российский боксёр Романов: есть договорённости, что буду участвовать в борьбе за титул WBA

Российский боксёр Евгений Романов рассказал, что его рассматривают как одного из кандидатов на бой за титул чемпиона мира в новой весовой категории Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

«Недавно в США завершился 102-й конгресс WBA, где была отмечена деятельность российской промоутерской компании RCC Boxing Promotions, которую я представляю. Благодаря главе нашего промоушена Герману Владимировичу Титову и президенту WBA Жилберто Мендосе достигнуты договорённости по моей кандидатуре и непосредственном участии в борьбе за титул в новой весовой категории. Конечно же, хотелось бы провести бой сразу за титул чемпиона мира, но если потребуется добиваться позиции обязательного претендента в отборочном бою, то, значит, путь к цели будет немного длиннее. Думаю, что скоро всё будет ясно. Ждём хороших новостей», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.