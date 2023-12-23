«Они не могли поступить иначе». Романов высказался об исключении россиян из рейтингов WBC

Российский боксёр Евгений Романов поделился мнением об исключении россиян из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC).

«Конечно, узнав об исключении из рейтингов и лишении позиции обязательного претендента, я был разочарован тем, что шанс на титульный бой, которого я добился, ускользает. Но отмечу, что не был удивлён этому решению, это было ожидаемо. Думаю, Маурисио Сулейман в той ситуации не мог поступить иначе в отношении российских боксёров, слишком велико влияние тесных связей его отца Хосе с Виталием Кличко и происходящего на Украине.

Мы же оказались заложниками в этой ситуации и подверглись санкциям. Я с пониманием отнёсся ко всей этой картине и реакции Президента WBC. Знаю, что наши представители в Совете WBC отстаивали позиции российских боксёров, но давление с другой стороны было сильнее», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.