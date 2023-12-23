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Линдон Артур резко ответил всем, кто считает его аутсайдером в бою с Дмитрием Биволом

Британский боксёр Линдон Артур в преддверии поединка с россиянином Дмитрием Биволом отметил, что его не пугает статус аутсайдера.

«Люди считают меня аутсайдером этого боя? К чёрту таких людей! Я собираюсь выйти на ринг и доказать кое-что самому себе, хочу посмотреть, на каком уровне я нахожусь. Это будет самый большой бой в моей карьере», — рассказал Артур в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Поединок Дмитрия Бивола и Линдона Артура состоится сегодня, 23 декабря, на вечере бокса в Саудовской Аравии.

В общей сложности Артур провёл 24 боя, в которых одержал 23 победы (16 нокаутом) и потерпел лишь одно поражение. В последнем поединке одолел аргентинца Брайана Суареса.

Бивол в последнем бою встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.