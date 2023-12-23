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Хирн объяснил, почему Артур может неожиданно победить Бивола

Хирн объяснил, почему Артур может неожиданно победить Бивола
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Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн объяснил за счёт чего британец Линдон Артур может одолеть россиянина Дмитрия Бивола.

«Для Артура это огромная возможность заявить о себе. Линдон — отличный парень. Да, он явный андердог. Но если и существует идеальный момент, чтобы побить Бивола, то это именно он. Ведь Дмитрий не проводил боёв больше года», – сказал Хирн во время интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Отметим, что поединок между Биволом и Артуром состоится 23 декабря на «Кингдом Арене» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

В общей сложности Бивол участвовал в 21 поединке и одержал победу в каждом из них (11 раз победы были добыты нокаутом). В последнем бою он единогласным судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса, который до встречи с ним ни разу не проигрывал.

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