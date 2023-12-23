Хирн объяснил, почему Артур может неожиданно победить Бивола

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн объяснил за счёт чего британец Линдон Артур может одолеть россиянина Дмитрия Бивола.

«Для Артура это огромная возможность заявить о себе. Линдон — отличный парень. Да, он явный андердог. Но если и существует идеальный момент, чтобы побить Бивола, то это именно он. Ведь Дмитрий не проводил боёв больше года», – сказал Хирн во время интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Отметим, что поединок между Биволом и Артуром состоится 23 декабря на «Кингдом Арене» в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

В общей сложности Бивол участвовал в 21 поединке и одержал победу в каждом из них (11 раз победы были добыты нокаутом). В последнем бою он единогласным судейским решением победил мексиканца Хильберто Рамиреса, который до встречи с ним ни разу не проигрывал.