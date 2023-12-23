Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов встретился с чемпионом мира по футболу Полем Погба

Чемпион Bellator в лёгкой весовой категории (до 70 кг), россиянин Усман Нурмагомедов встретился с французским полузащитником «Ювентуса» Полем Погба.

Соответствующее фото опубликовано на странице Нурмагомедова в социальной сети.

Фото: Из личного архива

Напомним, ранее стало известно, что Усман Нурмагомедов дисквалифицирован за проваленный допинг-тест. Bellator определится с окончательным решением по Нурмагомедову после того, как получит результат пробы В.

Отметим, что Поль Погба также отстранён от выступлений из-за запрещённых веществ. В конце августа Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. На текущий момент 30-летний француз временно отстранён от футбола и ожидает окончательного решения.