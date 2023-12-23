«Мы всегда с тобой в одном углу». Костя Цзю обратился с поддержкой к Костомарову

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю обратился со словами поддержки к фигуристу Роману Костомарову.

«Ром, мы знакомы с тобой очень много лет. Ты был сильным, ты стал ещё сильнее. Прежде всего ты стал огромным примером, как нужно бороться с трудностями. Хотел бы пригласить тебя на бокс, мы всегда с тобой в одном углу. Мы всегда с тобой на одном льду», — сказал Цзю в передаче «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым на Первом канале.

Напомним, Костомаров был госпитализирован в реанимацию Коммунарки с тяжёлой формой пневмонии 10 января. После длительного нахождения под аппаратами, поддерживающими его жизнь, у спортсмена развился некроз периферийных сосудов, после чего ему провели несколько ампутаций рук и ног.