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Россиянин Махмудов потерпел первое поражение в шоу Джошуа — Валлин

Россиянин Махмудов потерпел первое поражение в шоу Джошуа — Валлин
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился поединок масштабного международного вечера бокса. Непобеждённый российский боец супертяжёлого веса Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) встретился с чемпионом Европы немцем Агитом Кабайелом (23-0, 15 KO).

Поединок завершился победой Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Махмудов со старта пошёл вперёд, неспешно поджимая соперника к канатам, однако Кабайел со старта продемонстрировал преимущество в скорости и готовность отвечать на атаки россиянина.

У Махмудова были успешные моменты и во второй трёхминутке, однако к третьему раунду Кабайел пристроился и начал регулярно беспокоить россиянина акцентированными попаданиями.

В четвёртом раунде Кабайел трижды послал Махмудова в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Результат: победа Кабайела техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Арсланбек Махмудов - Агит Кабайел (W)
23 декабря 2023, суббота. 20:55 МСК
Арсланбек Махмудов
Окончено
TKO
Агит Кабайел

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию вечера.

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