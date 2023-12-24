Криштиану Роналду и Конор Макгрегор смотрят поединок Дмитрия Бивола

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский MMA-боец Конор Макгрегор стали гостями боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, в настоящий момент чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) проводит защиту титула против британца Линдона Артура (23-1, 16 KO).

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, россиянин победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Линдону Артуру 32 года. Боец выступает на профессиональном ринге с 2016 года и единственное поражение в карьере потерпел от двукратного претендента на мировые титулы соотечественника Энтони Ярда.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Бивол – Артур.