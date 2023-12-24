Бивол прокомментировал разгромную победу над Артуром
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (22-0, 11 KO) прокомментировал разгромную победу над британцем Линдоном Артуром (23-2, 16 KO), бой с которым состоялся сегодня, 24 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун.
«Это был хороший спарринг. У Линдона хороший джеб. Я рад, что получил этот бой в конце года. Теперь я вижу цель. Надеюсь, Бетербиев победит в своём поединке», — сказал Бивол после выступления.
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